В СФ РФ предлагают узаконить понятие «отец-одиночка»

В Совете Федерации предлагают узаконить понятие «отец-одиночка». Уже разработан соответствующий законопроект.

Сенаторы считают, что мужчинам, которые самостоятельно воспитали троих и более детей, положены преференции, как и одиноким многодетным матерям. Речь о досрочной страховой пенсии. Так, многодетный отец-одиночка, у которого пятеро детей, сможет уйти на заслуженный отдых в 55 лет. Те, кто вырастил четырех детей — в 61 год, а троих — в 62.

Законопроект уже направлен на согласование в правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменились правила получения детских пособий в России в 2019 году.