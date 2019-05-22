Глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал, как новая украинская власть станет строить диалог с РФ. Об этом Богдан заявил в эфире телеканала «112 Украина», куда был приглашен для участия в политическом шоу.

В ответ на вопрос о ситуации с украинскими пленными, о ситуации в Донбассе и о том, в каком ключе Киев намерен вести разговор с Москвой, Богдан назвал два направления будущего диалога — «кнут и пряник».

«Пряником» Андрей Богдан назвал постоянные попытки Украины мирно решить донбасский конфликт, на которые РФ якобы не откликается. А в качестве «кнута» администрация Зеленского намерена продолжить призывать Запад усиливать давление на РФ.

При этом Богдан отметил, что главное для новой украинской власти — движение к цели.

«Мы должны двигаться к цели. А для достижения цели мы приемлем все доступные способы», — заявил глава президентской администрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Владимир Зеленский во время встречи с делегацией США, прилетевшей на его инаугурацию, попросил об усилении санкций в отношении России.