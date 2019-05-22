Назло стереотипам: три неожиданных профессии с зарплатой до 500 тысяч

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В рейтинге вакансий с зарплатой до полумиллиона в месяц лидируют профессии из сферы услуг.

Фото: www.globallookpress.com

О работе с высокой зарплатой мечтает каждый. Бытует мнение, что баснословных заработков невозможно достичь в сфере услуг. Однако рейтинг, составленный порталом «Работа.ру», говорит об обратном.

Сервис по трудоустройству составил список должностей с ежемесячным доходом до полумиллиона рублей. На третьем месте оказалась вакансия няни. За воспитание детей работодателя можно получить до 300 тысяч рублей в месяц. Правда, для этого необходимо отправиться с семьей на постоянное проживание в США.

Второе место заняла должность водителя грузовика. При условии, что транспортное средство соискатель предоставит свое, в месяц он сможет получать от 200 до 360 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой в списке оказалась работа дворецкого или батлера. Управляющий домашним хозяйством VIP-класса имеет оклад до 500 тысяч рублей ежемесячно. Стоит отметить, что и требования к кандидату предъявляются серьезные — потенциальный батлер должен превосходно владеть английским, обладать опытом работы на аналогичной должности и иметь стаж вождения автомобиля не менее пяти лет.

При этом ранее 5-tv.ru писал о том, что большинство россиян заявили о готовности работать даже в том случае, если необходимости в зарплате у них не будет.

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