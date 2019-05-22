Упорные чиновники Хакасии не намерены отказываться от непомерных надбавок

Чиновники в Хакасии не намерены отказываться от больших надбавок к своим зарплатам. Ранее в республике был принят закон, согласно которому бонус может составлять 400 процентов!

Прокуратура попыталась опротестовать этот документ — он противоречит федеральному законодательству и содержит коррупционные признаки. Однако местные депутаты эту претензию не приняли к сведению. Между тем, республиканские министры попросили федеральной поддержки, чтобы перекрыть долги перед энергетиками.

Полпред президента Сергей Меняйло накануне устроил администрации разнос. Он обвинил кабинет министров в неэффективной трате бюджетных средств и среди прочего призвал как раз сократить расходы на зарплаты руководству региона.