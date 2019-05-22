Фото: Российские бомбардировщики снова встретились с истребителями США у берегов Аляски

22 мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ совершили наблюдательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов, сообщили в Минобороны.
Второй раз за сутки бомбардировщики пролетели в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.
21 мая наблюдательный 12-часовой полет вдоль западного побережья Аляски выполнили четыре Ту-95МС. Действия ВКС России у границ США вызвали бурную реакцию американских пользователей соцсетей.