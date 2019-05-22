Большинство екатеринбуржцев высказались за строительство храма

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга о строительстве в городе Храма Святой великомученицы Екатерины.

Согласно данным ВЦИОМ, 74% респондентов сочли неудачным место строительства у городского пруда. 18% екатеринбуржцев выступили против появления нового храма в черте города, 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы, 14% ответили, что он должен быть возведен в сквере, но с корректировкой проекта. 58% горожан поддержали строительство храма в городе.

Намерение построить Храм Святой великомученицы Екатерины в сквере у городского пруда вызвало большой резонанс среди екатеринбуржцев. В ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который и предложил провести опрос среди горожан. ВЦИОМ провел исследование среди жителей Екатеринбурга в кратчайшие сроки.