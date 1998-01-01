Диего Марадона поддержал законного президента Венесуэлы

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Аргентинский футболист высказался в Instagram в защиту Николаса Мадуро.

Фото: www.globallookpress.com

Звезда футбола Диего Марадона признался в любви действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Таким образом бывший спортсмен высказал свою поддержку главе государства в непростое для страны время.

— Я не буду меняться. Сегодня, как никогда, с президентом @NicolasMaduro… Я тебя люблю, — написал на своей странице в Instsgram Марадона.

Instagram @maradona

Пост знаменитого спортсмена за три часа собрал около 80 тысяч положительных откликов интернет-пользователей.

Николаса Мадуро сейчас активно поддерживают в России и на Кубе, а власти Уругвая и Мексики призвали правительство Венесуэлы и других стран не допускать принятия решений, которые могут обострить ситуацию в латиноамериканской республике. Они предложили начать переговоры, чтобы мирно выйти из кризиса.

В среду, 23 января, в Венесуэле прошли антиправительственные марши и манифестации сторонников законно избранного президента страны Николаса Мадуро. По информации национальных СМИ, в ходе столкновений погибли 16 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, как полиция Каракаса пытается усмирить демонстрантов.

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