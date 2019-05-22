Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине

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На этот раз бывшего лидера Незалежной подозревают в незаконном распределении должностей в «Центрэнерго».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Wikimedia / Инна Зарыбина

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Бывший лидер Незалежной подозревается в незаконном распределении должностей в компании «Центрэнерго», контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Результатом этого стала «реализация схемы завладения имуществом „Центрэнерго“». Фигурантам уголовного дела удалось вывести из компании 228 миллионов долларов. Один из них — депутат Рады Игорь Кононенко.

«Должностные лица и члены наблюдательного совета „Центрэнерго“ совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета „Центрэнерго“ с целью хищения средств компании», — говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление властью или служебным положением» было принято после допроса экс-депутата Дмитрия Крючкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко обвинили в госизмене в первый же «непрезидентский» день.

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