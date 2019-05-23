Видео: Что происходит после того, как вы распрощались с чемоданом в аэропорту?

, 3:01 Видео 39

5-tv.ru рассказывает о системе сортировки багажа в воздушных гаванях.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Пятый канал

40% пассажиров нервничают, когда лента транспортера увозит их чемодан в багажное отделение. Человеку свойственно отождествлять себя со своими вещами. Рейтинг аэропортов во всем мире измеряется двумя параметрами: уровнем обслуживания пассажиров и доставкой багажа.

Владимир Минякин, директор по обслуживанию воздушных судов: «Когда компания уделяет много внимания внутренним стандартам качества обработки багажа, тогда аэропорты стоят на определенных уровнях качественного обслуживания».

На стойке регистрации каждое багажное место снабжают биркой. Она содержит всю информацию о пассажире: имя и фамилию, номер рейса, класс обслуживания, аэропорт прилета. Сведения о багажном месте заносятся в общую систему. На всех этапах пятикилометрового пути бирки автоматически сверяют с их электронными паспортами. Если по какой-то причине штрих-код не считывается, чемодан попадает в руки оператора.

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После пятиуровневой проверки безопасности — эти этапы строго секретны — чемоданы и сумки попадают в багажный двор. Ячейки транспортера оснащены блоками управления, каждый из них программируется на определенный рейс, согласно багажной квитанции.

«Одно из основных требований — чтобы багаж имел четкие границы. Потому что если багаж круглый, имеет округлые формы, то он будет по багажной системе кататься и могут где-то сбиться его параметры».

На конвейерных лентах чемоданы специально держат на существенном расстоянии друг от друга. Иначе система может определить два багажных места как одно. Впрочем, и в этом случае вещи не пропадут — система следит, чтобы на рейс был доставлен весь зарегистрированный багаж.

Что интересно, штрих-код считывается, даже если бирка находится под чемоданом. Между конвейерами расставлены специальные зазоры, которые позволяют сканировать их нижнюю поверхность.

Если линия выйдет из строя или на конвейере случится затор, это увидят в операторском пункте и решат проблему дистанционно. Правило любого аэропорта звучит так: клиент не может улететь без багажа. От самого пассажира требуется только одно: отклеивать бирки перед каждым новым рейсом, чтобы не вводить умную систему в заблуждение.

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