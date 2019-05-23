Летучая описала свои эмоции после фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Известная российская телеведущая Елена Летучая на своей странице Instagram поделилась эмоциями от просмотра кинокартины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Премьерный показ фильма состоялся на Каннском фестивале во вторник, 21 апреля.

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По мнению критиков, драма претендует на главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». В своих оценках Летучая поддержала экспертов мира киноиндустрии. В социальной сети она рассказала, что вместе с мужем-бизнесменом Юрием Анашенковым пришла в восторг от киноленты.

«Гениальность режиссера бесспорна, талант актеров обескураживает! Тарантино собрал, впрочем — как всегда, отличный состав! Смотреть вместе с режиссером и актерами это кино было волнительно!» — написала под публикацией теледива.

Впрочем, внимание подписчиков ведущей больше привлекли не ее размышления на тему фильма, а соблазнительный наряд, в котором звезда появилась на кинофестивале. Свой пост светская львица сопроводила видеозаписью, на которой во всей красе продемонстрировала платье с глубоким декольте, в котором позировала на красной дорожке.

Образ Летучей получился выше всяких похвал. Поклонники не скупились на комплименты.

«Невероятно. Елена, у Вас был потрясающий образ!»

«Очень красивая!»

«Вы восхитительны», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Каннах открылся 72-й Международный кинофестиваль.