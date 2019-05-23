Пожертвования не поделили. Пьяный священник пытался убить монаха в Троице-Сергиевой лавре

Пьяный священник с ножом напал на монаха и попытался убить. Как сообщает телеканал РЕН, инцидент произошел в Троице-Сергиевой лавре.

Священник обратил внимание, что в последнее время уровень его дохода снизился и стал искать этому причину. Вскоре кто-то донес ему, что виной всему является монах, который якобы тайком принимает от прихожан молитвенные записки, а деньги оставляет себе.

По информации Telegram-канала U_news, священник пришел в ярость от подобного «беспредела», напился и решил воздать монаху по заслугам. Представитель духовенства ворвался в келью и устроил «разборки», однако монах нашел в себе силы выставить его за дверь. Через несколько минут священник вернулся с ножом и сходу ударил им монаха в живот.

По неподтвержденным данным, монах сейчас находится в реанимации, а священник задержан. Причем допросить представителя духовенства полицейские не могут до сих пор — из-за сильного состояния опьянения.

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