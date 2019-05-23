Boeing 737 экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Санкт-Петербурга в Сургут совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Boeing-737 сел в республике Коми 22 мая поздно вечером. В качестве одной из возможных причин экстренной посадки называют отказ генератора самолета. Приземление произошло в штатном режиме, на борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Помощь экстренных служб также не потребовалась. Сейчас воздушное судно находится в Сыктывкаре, пассажиры ожидают отправления в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет загорелся на Ставрополье при попытке взлететь.