Boeing 737 экстренно сел в Сыктывкаре

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В качестве возможной причины называют отказ генератора.

Фото: www.globallookpress.com

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Санкт-Петербурга в Сургут совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Boeing-737 сел в республике Коми 22 мая поздно вечером. В качестве одной из возможных причин экстренной посадки называют отказ генератора самолета. Приземление произошло в штатном режиме, на борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Помощь экстренных служб также не потребовалась. Сейчас воздушное судно находится в Сыктывкаре, пассажиры ожидают отправления в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет загорелся на Ставрополье при попытке взлететь.

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