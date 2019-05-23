Фонд «Возрождение традиций» помог пополнить коллекции региональных экспозиций

День рождения отмечает один из самых активных благотворительных фондов России — «Возрождение традиций». Два года назад его создавали по канонам русского меценатства для поддержания, прежде всего, региональных музеев. Уже успели помочь десяти, вернув некогда утраченные ценности.

А девять концертных и образовательных учреждений страны получили в дар действительно уникальные музыкальные инструменты. Чем пополнились собрания Иваново и Ярославля, расскажет Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о благотворительном проекте, в рамках которого лишенные слуха и зрения дети выступили вместе с солистами Мариинки и Современника.