Фонд «Возрождение традиций» помог пополнить коллекции региональных экспозиций

, 11:53 Эфирная новость 42

Настоящие жемчужины мирового искусства переданы в музеи Иваново и Ярославля.

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Фото, видео: Пятый канал

День рождения отмечает один из самых активных благотворительных фондов России — «Возрождение традиций». Два года назад его создавали по канонам русского меценатства для поддержания, прежде всего, региональных музеев. Уже успели помочь десяти, вернув некогда утраченные ценности.

А девять концертных и образовательных учреждений страны получили в дар действительно уникальные музыкальные инструменты. Чем пополнились собрания Иваново и Ярославля, расскажет Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о благотворительном проекте, в рамках которого лишенные слуха и зрения дети выступили вместе с солистами Мариинки и Современника.

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