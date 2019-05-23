Инвалида оставили ночевать на полу в куче подгузников в больнице под Челябинском

Фотографии инвалида, лежащего на полу в куче подгузников в приемном покое Еманжелинской больницы под Челябинском, буквально взорвали социальные сети. Снимки сделали неравнодушные посетители медицинского учреждения для того, чтобы вызвать общественный резонанс.

Пятый канал

Главный врач Еманжелинской больницы № 1 Юрий Волков, рассказал в интервью 5-tv.ru, что данный пациент был вызван в медучреждение к 20 мая для проведения лечения в плановом порядке. По словам Юрия Волкова, мужчина приехал на день позднее, при этом он находился в сильнейшем алкогольном опьянении и без необходимых документов.

«Приехал он 21-го числа. Привезли его друзья на машине абсолютно в тяжелом алкогольном опьянении и без документов. Выгрузили и сами уехали. Оформить мы его не смогли, поскольку он вел себя абсолютно неадекватно. Разгромил банкомат, всячески в матерном выражении обозвал персонал приемного покоя, буянил в отделении в самом», — сказал Юрий Волков.

Главный врач больницы отметил, что полицейские, прибывшие по вызову не стали забирать мужчину из-за его инвалидности. Пациент успокоился только ближе к ночи, расстелил на полу подгузники и улегся спать, где его и обнаружили утром посетители.

Пациент полностью подтверждает версию врачей и говорит, что виноват в сложившейся ситуации он сам.

«Приехал я не совсем адекватный. Маленько попил по дороге, так как тяжело ехать. Пьяный я кому нужен?! Надо было в человеческом состоянии ехать. Это моя дурость, получается. Пошел на принцип то, что вы меня выгоняете. Получилось так, что сам залег. Медиков вины… (нет — Прим. ред.)», — сказал Андрей Дремин.

Пациент добавил, что вел себя буйно потому, что рассчитывал на полицейских, которые, по его мнению, должны были его забрать и «отвезти куда-нибудь переночевать». Андрей Дремин отметил, что уже принес извинения персоналу больницы за содеянное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предложил ввести альтернативное наказание за врачебные ошибки. В новой статье УК за ошибки докторов может появиться наказание, не связанное с лишением свободы.