Церемония прощания с Мишей Маваши: где и когда похоронят рэпера

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 54 0

Подробностями поделился отец исполнителя.

Когда и где похоронят Мишу Маваши

Фото: Telegram/Михаил Фёдорович Маваши/mikhailmavashi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Церемония прощания и похороны Миши Маваши пройдут в Воронеже

Церемония прощания и похороны российского рэпер и поэта Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. — Прим.ред.) пройдут 28 октября в Воронеже. Об этом рассказал его отец в беседе с РИА Новости.

«Прощание будет в Воронеже, пока не знаю, когда, похоронят тоже там», — сообщил он.

Церемонию проведут в закрытом формате. На прощание пригласили только близких и участников общественного движения «Северный человек», основанного Маваши. Такие меры были предприняты из-за опасения провокаций.

Миша Маваши умер 25 октября в возрасте 41 года. По предварительным данным, музыкант мог совершить самоубийство у себя дома.

Рэпер родился 29 января 1985 года. В 2009 году он начал музыкальную карьеру. В своих песнях он обращался к темам здорового образа жизни, спорта, самоорганизации и уличной культуры. В 2018 году музыкант основал коллектив «МАВАШИ group», объединивший рэп и альтернативный рок. В 2022 году он также создал общественное движение «Северный человек», которое занимается популяризацией славянской культуры, патриотическим воспитанием и сохранением традиционных ценностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, вдова Миши Маваши, Екатерина Кот, высказалась о гибели супруга, с которым они поженились всего за десять дней до случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

19:24
Шансы невелики: эксперт констатировал исчезновение людей из-за ИИ к 2016 году
19:02
Лантратова сообщила о полном соблюдении режима тишины в Алешках до 1 ноября
18:58
Стубб рассказал, кто учувствовал в подготовке телефонного разговора с Путиным
18:56
Путин подтвердил Стуббу: Зеленский может приехать в Москву
18:52
Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
18:49
Оправданий диверсии нет: сорвать процесс по подрыву «Северных потоков» не удалось

Сейчас читают

«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
Зарабатывает и сразу спускает? Киркоров раскрыл судьбу своих миллионов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео