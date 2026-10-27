Бодрость без кофе: какие запахи помогут проснуться и сосредоточиться

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 27 0

Ароматерапевт Ирина Добрянская посоветовала обратить внимание на розмарин, мяту и цитрусовые, но предупредила об индивидуальной реакции.

Розмарин вместо кофе

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Ароматерапевт Добрянская рассказала, что розмарин может стать альтернативой кофе

Розмарин, мята и цитрусовые ароматы могут стать альтернативой привычным способам взбодриться. Об этом телесный ароматерапевт Ирина Добрянская рассказала в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, для умственной работы часто используют масло розмарина: его аромат связывают с бодростью и концентрацией внимания. Мята перечная также может помочь взбодриться, а лимон и другие цитрусовые запахи — освежить восприятие и улучшить настроение. Для длительной интеллектуальной работы ароматерапевт рекомендует обратить внимание на базилик.

При этом для задач, требующих спокойствия и вдумчивости, подходят другие ароматы. Например, лаванду используют для снижения напряжения, а кедр и сандал ассоциируются с ощущением устойчивости и спокойствия. Бергамот, по словам специалиста, помогает справляться с раздражением, не вызывая выраженной сонливости.

Специалист подчеркнула, что реакция на запахи индивидуальна. Один и тот же аромат может вызывать у разных людей совершенно разные ощущения. Поэтому важно учитывать собственные предпочтения и не использовать слишком концентрированные композиции.

Для распространения ароматов можно применять диффузоры с таймером или ароматические саше. При этом эфирные масла не следует наносить на кожу в чистом виде, а в общих помещениях необходимо учитывать реакцию окружающих на запахи.

Интерес к влиянию ароматов на эмоциональное состояние связан и с развитием ольфактотерапии. Это направление рассматривает запахи как один из способов работы с эмоциональным состоянием человека. Но индивидуальные реакции на ароматы не означают, что эфирные масла могут заменить полноценный отдых или медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал о полезном питании в осенний период. В частности, нутрициологи рекомендовали разнообразить рацион сезонными овощами, фруктами и зеленью.

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