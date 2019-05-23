Потап признался в любви Насте Каменских, и подтвердил свою тайную свадьбу оригинальным и чувственным способом — он опубликовал клип на песню «Константа» в YouTube. В треке рэпер рассказывает, что скрывал от посторонних глаз свои отношения, потому что не хотел огласки, но теперь готов рассказать о чувствах всему миру.

«Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал… Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине», — говорится в подписи к клипу.

День релиза выбран неслучайно — именно 23 мая называли в качестве даты свадьбы звездной пары. Позже в Instagram Насти Каменских появился комментарий — она поблагодарила мужа за то, что он оберегал их отношения от любопытных взглядов.

«Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!» — написала Настя.

В самом клипе Потап предстал в нетипичном для себя образе — романтик в строгом костюме с бабочкой. Настя при этом заставила зрителей-мужчин позавидовать Потапу — почти все видео она щеголяет в эротичном белом белье.

Один из комментаторов в YouTube иронично заметил, что пара прошла путь от песни «Не пара» до публичных признаний в любви и свадьбы. По предварительной информации, торжественная церемония пройдет в одном из киевских ресторанов вечером 23 мая.

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