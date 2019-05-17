«Красавчики»: Каменских умилила поклонников фото с родителями

Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram очень трогательную, по мнению большинства пользователей, фотографию. На снимке артистка изображена с родителями.

«Пап, мы тебя с мамой очень любим», — подписала Каменских публикацию.

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Поклонники, в свою очередь, порадовались за певицу, которой хоть иногда удается уделять время самым близким родственникам и пожелали всей ее семье крепкого здоровья.

«Красавчики», — прокомментировал один из них.

«Очень милые», — добавил другой.

«Здоровья папе крепкого! Это счастье, когда родители с вами», — написал еще один юзер.

«Хорошая и добрая фотография! Приятно смотреть!» — высказался очередной пользователь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских готовится к свадьбе с Потапом.