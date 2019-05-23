«Пустые заявления»: в Крыму ответили на призыв НАТО к России покинуть полуостров

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал заявление Североатланстического альянса (НАТО) о необходимости России покинуть Крым.

«В очередной раз мы слышим от представителей Североатлантического альянса пустые заявления относительно принадлежности Крыма и того, что Россия должна делать на полуострове», — заявил Ганжара в интервью RT.

Депутат подчеркнул, что аналогичные структуры периодически высказываются подобным образом уже в течение пяти лет. По его словам, заявление альянса вызвано тем, что мечты разместить своих военных на полуострове так и не сбылись.

Ганжара признал, что в последнее время действительно «наблюдается активность сил НАТО в акватории Черного моря». Однако, по его словам, те меры, что приняты на сегодняшний момент, должны остудить «даже самые горячие головы» в альянсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с требованием к России немедленно покинуть Крым выступил Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе заседания в Брюсселе.