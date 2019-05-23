Выйти из тени: почему статус отец-одиночка важен, а не опасен

Пока одни родители совершают подобные чудовищные поступки, другие — многодетные сталкиваются с множеством бюрократических проблем. Помочь может новая инициатива, ее сейчас рассматривают в Совете Федерации.

У мужчин, которые самостоятельно воспитывают троих и более детей наконец-то появится официальный статус — отец-одиночка. Таким образом они получат помощь от государства и смогут раньше выйти на пенсию. Андрей Захаров подробнее.

Грамота и кубок за победу в конкурсе «Я горжусь своей семьей» от Нижегородский администрации. Приятно, конечно, но одинокому отцу пятерых детей это вряд ли поможет. Учитывая, сколько семья тратит только на еду.

«Можно сумму в чеке увидеть больше двух с половиной — трех тысяч», — рассказывает Анатолий Кутья.

А еще младших надо снарядить в школу, старших — в училище и вуз. Одежда, учебники, репетиторы. После смерти жены Анатолию пришлось оставить престижную работу капитана речного флота — дети требовали постоянного внимания. Теперь отец-одиночка перебивается случайными заработками. И таких, многодетных, по всей стране десятки тысяч. Хотя, официально, как бы и нет. Статус не узаконен. Материнский капитал не положен. При этом одиноких многодетных мам даже на пенсию отправляют раньше.

«Сделали предложение, на основании которого мы приравниваем многодетного отца, папу-родителя, к многодетным мамам. Граница мы предлагаем, чтобы была стерта», — объясняет председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Так, в Совете Федерации предлагают отправлять на пенсию отца пятерых детей уже в 55, четверых — на шесть лет позже — в 61, воспитавшим троих досрочно назначат страховую пенсию по старости — в 62. Такое предложение сенаторы сделали, изучив ситуацию в регионах и обращения многодетных родителей. Откликнулись пока только половина регионов, но официально это уже восемь тысяч человек. На деле, утверждают сенаторы — в сотни раз больше. Многие просто не хотят афишировать свои личные проблемы. А многие боятся попасть в зону внимания социальных служб и оказаться в сетях ювенальной юстиции.

«Если же он остается более года в статусе одиночки, то он попадает в зону риска и не исключено, что будет меньше времени и внимания уделять самому ребенку, а будет ударяться в то, чтобы заработать для своего ребенка. А мужчина, сталкиваясь с такими трудностями как женщина, очень тяжело выходит из таких жизненных ситуаций», — объясняет исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.

Стоит заметить, что для отцов-одиночек законом предусмотрены почти те же льготы, что и для матерей: декретные пособия, отпуск по уходу за ребенком, защита от увольнения. Но чтобы все это получить, надо не только собрать кучу документов, но и набраться терпения.

Развод или долгое отсутствие женщины не означает, что папа — одинокий отец. Мама либо должна быть лишена родительских прав, либо признана умершей, или недееспособной. Так что приготовьтесь подтверждать правовой статус кипой бумаг — справками, свидетельствами и судебными решениями.

Сенаторы надеются, что имея законный статус многодетного отца-одиночки, мужчины не побоятся выйти из тени. Но для начала их надо пересчитать и упростить бумажные процедуры.