Трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» появился на YouTube-канале компании Sony Pictures в четверг, 23 мая. Картина станет продолжением «Притяжения», вышедшего в 2017 году. Премьера запланирована на 1 января 2020 года.

Согласно сюжету научно-фантастической драмы, обычная девушка по имени Юлия становится объектом исследований после общения с пришельцем с инопланетного корабля, совершившего падение в московском Чертанове. В результате многочисленных экспериментов выясняется, что девушка все же не совсем обычная. Она обладает сверхъестественными способностями, в которых очень заинтересованы как правительство, так и инопланетные захватчики.

Главные роли в фильме исполнят Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

«Притяжение» 2017 года рассказывает о первом контакте человечества с инопланетным разумом.

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