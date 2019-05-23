«Это стиль!» Еще один вертолет приземлился на пляже в Ленобласти после скандала

Еще один вертолет приземлился на пляже в Ленинградской области после скандала, когда в результате неудачной посадки другого пилота в поселке Ильичево пострадал ребенок.

В этот раз, судя по сторис в Instagram одной из жительниц Петербурга, командир вертолета совершил остановку в поселке Репино — на пляже у Финского залива.

«Вот так нужно приезжать для того, чтобы покушать. Вот это стиль!» — говорит во время записи автор ролика.

На кадрах видно, что вертолет приземлился не так далеко от той части пляжа, где отдыхают люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте, который произошел в результате неудачной вертолета посадки в Ильичево. Инцидентом заинтересовались следователи.