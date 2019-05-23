Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью сайту KP.RU, что его дети от первого брака — сын Дмитрий и дочь Даная остались без жилья в центре Москвы. По его словам, квартира, которую он оставил детям при разводе с Еленой, уже продана.
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Когда факт реализации недвижимости стал известен, продюсер и представить себе не мог, что на протяжении длительного времени содержал мужчин своей бывшей супруги, которая так и не смогла пойти работать. Бойфренды женщины также тунеядствовали и прожигали деньги, которые Иосиф Пригожин выделял на содержание детей.
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Иосиф Пригожин подчеркнул, что ситуация его беспредельно возмутила. Продюсер намерен и впредь быть оказывать помощь своим детям и продолжать общение.
«Моему возмущению нет предела. Я не отказываюсь от общения с сыном и дочерью, хочу быть максимально полезным своим детям. Не как доильный аппарат по выкачке денег, а как отец, который их любит», — заявил Иосиф Пригожин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пригожин прокомментировал выступление Лазарева на «Евровидении».