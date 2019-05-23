Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

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По словам музыкального продюсера, его сын и дочь вместе со своей матерью и ее новым мужем живут в какой-то деревне в Ставропольском крае.

Фото: www.globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью сайту KP.RU, что его дети от первого брака — сын Дмитрий и дочь Даная остались без жилья в центре Москвы. По его словам, квартира, которую он оставил детям при разводе с Еленой, уже продана.

«Увы, квартиру дети потеряли. Бывшая жена меня убеждала, что, продав „детскую“ недвижимость в центре Москвы, она купит сыну и дочери по небольшой квартире в спальном районе. Но так ничего и не купила, а деньги, вырученные от продажи, бездарно потратила на нужды своего парня. Сейчас они живут в какой-то деревне в Ставропольском крае», — рассказал Иосиф Пригожин.

Instagram @danaya_prigozhina

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Когда факт реализации недвижимости стал известен, продюсер и представить себе не мог, что на протяжении длительного времени содержал мужчин своей бывшей супруги, которая так и не смогла пойти работать. Бойфренды женщины также тунеядствовали и прожигали деньги, которые Иосиф Пригожин выделял на содержание детей.

«Теперь Лена живет с мужчиной, который ей годится в сыновья. Понимаю, сейчас модно, когда взрослые женщины выходят за молодых. Но этот парень еще тот работник. Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!» — сказал продюсер.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что ситуация его беспредельно возмутила. Продюсер намерен и впредь быть оказывать помощь своим детям и продолжать общение.

«Моему возмущению нет предела. Я не отказываюсь от общения с сыном и дочерью, хочу быть максимально полезным своим детям. Не как доильный аппарат по выкачке денег, а как отец, который их любит», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пригожин прокомментировал выступление Лазарева на «Евровидении».

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