«Фантастически»: Пригожин прокомментировал выступление Лазарева на «Евровидении»

, 12:13 Эксклюзивное интервью 507

Известный российский продюсер в интервью 5-tv.ru рассказал, кто стал его фаворитами на международном песенном конкурсе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Супруг певицы Валерии, известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление певца Сергея Лазарева, который представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней Scream. По результатам голосования, поп-исполнитель занял третье место в общем рейтинге.

«Если говорить о нашем участнике, то Сергей Лазарев был, конечно, мегадостойным. Его выступление было абсолютно таким мощным. С точки зрения эстетики выступления, и глаза человеческого, и вокальных данных, он, конечно, просто был (выступил — Прим. ред.) фантастически. И слава Богу, что так случилось, и он оказался третьим, а не где-нибудь девятым, десятым», — поделился музыкальный продюсер.

Пригожин добавил, что участие в таком масштабном конкурсе является важным событием для любого артиста. Согласившись представлять страну на «Евровидении», исполнитель подвергает себя большому репутационному риску, считает супруг Валерии. Поэтому Лазареву «повезло», что он остался на третьей позиции, подчеркнул продюсер.

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По мнению Пригожина, Россия была представлена «на очень достойном уровне». Среди прочих конкурсантов, которые стали фаворитами продюсера, он отметил представителей Азербайджана, Италии, Швеции и Македонии.

Впрочем, многие исполнители, считает Пригожин, даже «не заслуживали человеческого внимания». В частности, супруг Валерии выделил Кончиту Вурст, которая, по его мнению, привлекает к себе интерес эпатажным поведением, а не своим талантом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении.

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