Пытавшегося убить монаха в Троице-Сергиевой лавре священника лишили сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре в среду, 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба лавры.

Священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом монаха, решив, что тот якобы присваивает себе его деньги. Пострадавший сейчас находится в реанимации.

«Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы лавры, жизни иеродиакона Поликарпа (монаха — Прим.ред.) ничего не угрожает.

Агентство ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяну Петрову, в свою очередь, сообщает, что Игумен Севастиан (священник — Прим.ред.) задержан. По факту нападения на монаха возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция долгое время не могла допросить священника, поскольку он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.