«Прощать врагов надо»: Собчак ответила на выпад Виторгана в сети

Ксения Собчак высказалась после недавней перепалки с Максимом Виторганом. Журналистка продолжила свои рассуждения на философские темы. На этот раз женщина затронула тему расставания с близкими людьми и мстительности.

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Мыслями Собчак поделилась на своей странице в Instagram. Телеведущая сообщила: она считает, что после прощания с тем, кто был тебе дорог, стоит помнить только хорошее, а зла не держать.

«Можно не общаться, не иметь дел — это уже личный выбор. Но прощать врагов надо обязательно. Вспоминать — только хорошее, и дать этому хорошему вытеснить все плохое, а не наоборот», — утверждает она.

Instagram @xenia_sobchak

Также Ксения подчеркнула, что все в жизни совершали плохие поступки и каждому есть, чего стыдиться в прошлом. Именно поэтому тех, кто когда-то нас обидел, нужно просто отпустить.

Новым постом Ксения продолжила одну из своих предыдущих публикаций. Как ранее писал 5-tv.ru, Собчак в своем микроблоге рассуждала о добре и зле, однако ее бывший супруг — актер Максим Виторган — высмеял мысли журналистки, упрекнув ее в двусмысленности.