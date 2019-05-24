В сети набирает популярность видеоролик о «секретном ингредиенте» в алюминиевых банках с газировкой. Как оказалось, в состав упаковки любимых всеми лимонадов действительно входит компонент, о котором потребители даже не догадываются.

Чтобы продемонстрировать это, авторы YouTube-канала MEL Science провели научный эксперимент. Исследователи очистили от краски алюминиевую банку с напитком и поместили ее в емкость, заполненную жидкостью для прочистки труб. Спустя два часа авторы видео достали банку из сосуда. На записи видно, что алюминий действительно исчез, но находившаяся внутри газировка осталась на месте — ее удерживают тонкие пластиковые стенки.

Как поясняют создатели «разоблачающего» видео, производители действительно покрывают алюминиевые банки с лимонадом тонким слоем пластика изнутри — это необходимо, чтобы напиток не приобрел металлический привкус и оставался таким же освежающим.

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