Фильм «Вторжение» — появились первые подробности грядущего блокбастера

, 9:00 Эфирная новость 76

Режиссер ленты Федор Бондарчук рассказал о съемках.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

Федор Бондарчук представил тизер фильма «Вторжение». Это фантастический блокбастер — продолжение ленты «Притяжение» об инопланетном корабле, который упал в московском Чертаново.

В новом фильме — история о том, что произошло с главной героиней через три года после контакта с внеземной цивилизацией. У девушки появляются необычные способности, и она становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны.

«Вторжение» — это уже новый взгляд на российскую фантастику. Создатели усовершенствовали спецэффекты и расширили географию съемок.

Федор Бондарчук, режиссер: «Мы снимали на Камчатке, мы снимали три с половиной месяца в Будапеште в спецпавильонах, связанных с бассейном, с подводными съемками, со специальной техникой. Вода, сложная постановочная история. У картины новое название. Сейчас она называется „Вторжение“, и это другой фильм в той же самой вселенной».

Фантастическая лента «Вторжение» выходит на большие экраны в Новом году — 1 января.

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