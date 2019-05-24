Покажите паспорт! Тому Хэнксу не продали пиво в 62 года

, 8:08 72

Бармены потребовали у актера документ, подтверждающий его возраст.

Фото: PA Images \ TASS

Актеру Тому Хэнксу 62 года. Однако до сих пор артист сталкивается с ситуациями, в которых ему не продают алкоголь. Об одном из таких эпизодов Хэнкс рассказал в студии ток-шоу The Ellen DeGeneres Show.

«Катюха, снова напилась?» — в сети обсуждают странный снимок полуголой Кищук

Как объяснил актер, неловкая ситуация сложилась в Калифорнии на музыкальном фестивале Stagecoach. На мероприятие Хэнкс пришел с супругой, которая была одной из участниц концертной программы.

«Дело было днем, и я захотел пива, бутылку хорошего вкусного пивка… Там были четыре обслуживающих дамы, и я сказал: „Налейте-ка мне!“», — вспоминает актер.

Однако никто из барменов не согласился продать голливудской звезде пиво, поскольку мужчина не взял с собой удостоверение личности. То что 62-летний Том Хэнкс явно не похож на несовершеннолетнего, девушек не смутило. По словам артиста, перепалка длилась порядка 20 минут и завершилась только после того, как еще полчаса спустя Хэнксу выдали браслет, разрешающий покупку спиртного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Том Хэнкс мог заменить Джонни Деппа на съемках «Эдварда Руки-ножницы».

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.49
0.07 71.84
-0.13
Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Последние новости

8:53
«А солнце здесь особенно яркое» — на могиле Началовой поклонники «заряжают» воду
8:52
24 мая — День славянской письменности отмечают в Петербурге
8:44
Почему легкие сигареты — маркетинговая уловка
8:37
Лихачевские чтения проходят в Петербурге
8:29
Видео: Алюминиевая банка не так проста. Оказывается, внутри нее — пластик
8:14
«Совсем скатился» — фотосессия Панина в женских колготках не понравилась фанатам
8:08
Покажите паспорт! Тому Хэнксу не продали пиво в 62 года
8:00
За выход в финал ЧМ-2019 Россия сыграет с Финляндией — видео
7:57
Тимошенко против референдума по «российскому вопросу», но за сильную армию
7:52
Мощный циклон ударил по югу и средней полосе РФ
7:52
Появилось видео пожара на магистральном трубопроводе в Пермском крае
7:44
Малышка или Резеда? Принц Уильям рассекретил домашнее прозвище дочери
7:38
Штаты предъявили Ассанжу 17 новых обвинений — видео
7:29
«Прощать врагов надо»: Собчак ответила на выпад Виторгана в сети
7:22
Telegram уличили в антисемитизме
7:16
Звезда «Дома-2» Феофилактова сменила сыну фамилию в соцсети после скандала с Гусевым
7:08
Вышел трейлер новой части «Терминатора». Старые фанаты в ужасе
7:01
«У нас три недели»: пастор из США предрек конец света
6:52
Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!
6:44
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама