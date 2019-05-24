Покажите паспорт! Тому Хэнксу не продали пиво в 62 года

Актеру Тому Хэнксу 62 года. Однако до сих пор артист сталкивается с ситуациями, в которых ему не продают алкоголь. Об одном из таких эпизодов Хэнкс рассказал в студии ток-шоу The Ellen DeGeneres Show.

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Как объяснил актер, неловкая ситуация сложилась в Калифорнии на музыкальном фестивале Stagecoach. На мероприятие Хэнкс пришел с супругой, которая была одной из участниц концертной программы.

«Дело было днем, и я захотел пива, бутылку хорошего вкусного пивка… Там были четыре обслуживающих дамы, и я сказал: „Налейте-ка мне!“», — вспоминает актер.

Однако никто из барменов не согласился продать голливудской звезде пиво, поскольку мужчина не взял с собой удостоверение личности. То что 62-летний Том Хэнкс явно не похож на несовершеннолетнего, девушек не смутило. По словам артиста, перепалка длилась порядка 20 минут и завершилась только после того, как еще полчаса спустя Хэнксу выдали браслет, разрешающий покупку спиртного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Том Хэнкс мог заменить Джонни Деппа на съемках «Эдварда Руки-ножницы».