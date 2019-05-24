За участницами знаменитой поп-группы Максима Фадеева поклонники следят с особым удовольствием, ведь каждую подопечную продюсер научил профессионально приковывать к себе внимание.

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Катя Кищук — не исключение. Serebro позади, но фанатов будто бы только больше. 1,1 миллиона подписчиков в Instagram как-никак. Такую армию поклонников надо регулярно развлекать, и Кищук в этом поднаторела. Ее любимый метод — провокации. То она чуть ли не беременна, то она совсем голая, а вдруг и вовсе — замужняя!

На этот раз Кищук выложила в Instagram топлес фото в блесках и лимузине. Поклонники предположили, что это ее наконец из отделения полиции забрали. Дело в том, что несколькими часами ранее по тульским сайтам пробежала новость о задержании Кищук. Скорее всего, это были съемки нового клипа, но мало ли: фанаты волнуются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk) 23 Май 2019 в 11:17 PDT

«Давайте скинемся Кате на одежду»

«Золотой рыбкой быть непросто»

«Из полиции, стало быть, едешь?!»

«Катюха, снова напилась?» — пишут подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты раскритиковали другую экс-солистку Serebro. Ольга Серябкина стала блондинкой.