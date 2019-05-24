Стеша Маликова оригинально намекнула на нового бойфренда

Стеша Маликова интригует подписчиков Instagram таинственными подписями к фотографиям — 19-летняя девушка намекнула на своего нового бойфренда. Она выложила фотографию, на которой мило улыбается таинственному фотографу и рассказала о походе в театр.

«После просмотра замечательного спектакля «Дуэль» (Дмитрий Назаров шикарен!) в МХТ на малой сцене с любимым человеком», — пишет Маликова.

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Кто такой этот «любимый человек» остается только догадываться. Подписчики и без того всегда в восторге от Стефании, но сейчас их теплоты и нежности было особенно много.

«Красотка внеземных масштабов»

«Стефани, вы такая красивая»

«Ваша улыбка веет добротой»

«Молодой человек тоже считает, что спектакль был замечательным?» — пишут юзеры.

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