Супермодель Кристина Бринкли снялась в купальнике в 65 лет и сразила поклонников

Кристина Бринкли сияла на сцене в роли фотомодели в 80-х — сейчас ей 65 лет, но она продолжает держать себя в форме. Недавно Бринкли выложила в Instagram мини-фотосессию, на которой она позирует в черном купальнике на берегу в лучах солнца. Подписчики были в восторге — фигура фотомодели даст фору многим 20-летним.

«Плаваем рано утром. Рыба прыгает, пеликаны проносятся мимо, греют лучи солнца. Просто впитываю все это», — подписала Бринкли.

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Радости и восхищению фолловеров не было предела.

«Воу! Женщина мирового уровня, эталон для подражания, икона стиля, которая еще и общается с фанатами. Вы, юная леди, — рок-звезда!»

«Просто огонь, во все времена!»

«Это сняли в 1985-м? Вау!» — такими комментариями заполнился Instagram Бринкли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники сходили с ума от Седоковой в купальнике.