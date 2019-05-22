«Просто секс»: Поклонники без ума от фото Седоковой в купальнике

Анна Седокова будоражит умы фанатов откровенными фотографиями — на этот раз она выложила снимок возле бассейна. На нем Анна красуется в купальнике, который позволяет увидеть ее роскошные формы. В подписи Седокова оставила высказывание персидского поэта Джалаладина Руми.
«Рана — это место, через которое в вас входит свет», — написала звезда.
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Подписчиков мало интересовала персидская поэзия, их взгляды зацепила грудь Седоковой и вызывающая поза.
«Очень сексуальная фотография получилась»
«Карамелька»
«Сочное фото»
«Просто секс», — не унимались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники успокаивают располневшую Седокову.