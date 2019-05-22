«Просто секс»: Поклонники без ума от фото Седоковой в купальнике

Анна Седокова будоражит умы фанатов откровенными фотографиями — на этот раз она выложила снимок возле бассейна. На нем Анна красуется в купальнике, который позволяет увидеть ее роскошные формы. В подписи Седокова оставила высказывание персидского поэта Джалаладина Руми.

«Рана — это место, через которое в вас входит свет», — написала звезда.

Instagram @annasedokova