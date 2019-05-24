Видео: Ведущий мероприятия в школе Владивостока рассказал о БДСМ-шоу

Наряд выпускников Владивостока, которые «зажгли» на школьном крыльце. Ученики 11-го класса школы № 74 устроили шоу в БДСМ-костюмах и полицейской форме.

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Местные СМИ, распространили информацию, что девушки в полицейской форме и подростки в кроличьих масках, в шортах с подтяжками на голое тело устроили танцы на крыльце учебного заведения в четверг, 23 мая, во время проведения церемонии последнего звонка. Все представление сопровождалось огнем так называемых фаеров. Шоу вызвало неоднозначную реакцию.

Некоторые осудили выпускников, а другие поддержали их, поблагодарив за нескучное выступление, яркие наряды и «движуху».

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru ведущий мероприятия в школе № 74 Алексей Зубулин рассказал, что местные СМИ распространили неверную информацию — шоу происходило не в день последнего звонка, а накануне — 22 мая. Это не меняет его отношения к произошедшему, профессиональный ведущий уверен — наряды, выбранные выпускниками, не допустимы для проведения шоу в учебном заведении.

Директор школы Галина Пугина после того, как информация БДСМ-шоу ее учеников распространилось по сети, написала заявление об увольнении, об этом пишет Regnum.

Правда, по словам ведущего Алексея Зубулина, который побеседовал с участниками скандального мероприятия, выпускники не поняли масштаба произошедшего.

По имеющейся информации, школа № 74 – учебное заведение с углубленным изучением предметов эстетического цикла. Учащиеся школы в 2018 году стали победителями городского конкурса в номинации «Лучший флэшмоб».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ заинтересовалась БДСМ-рекламой крафтового пива на Алае.