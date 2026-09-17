В результате атаки БПЛА погибла глава участковой комиссии Запорожской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 38 0

Елена Астанина работала в избирательной системе с 2022 года.

В Запорожской области погибла председатель УИК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Запорожской области в результате налета беспилотника погибла председатель участковой избирательной комиссии. Об этом сообщили в ЦИК.

Елена Викторовна Астанина, возглавлявшая участковую избирательную комиссию № 394, работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

ЦИК России выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Елены Викторовны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали шесть мирных жителей. В населенном пункте Ржевка, относящемся к Шебекинскому округу, дрон атаковал автомобиль. Мужчина с акубаротравмой обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. В Ракитянском округе и поселке Пролетарский осколочные ранения получили два человека. Основное число пострадавших пришлось на Краснояружский район.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Солнце катится вниз»: впервые с 2021 года не было вспышек четыре дня
11:19
Медведь задрал двух сборщиков ягод в Приангарье
11:09
Пока соседи молчали: мать мучила 16 детей и насиловала одного из них
11:00
Затхлый запах, комки, сбитый мех: как подготовить пуховики, шубы и пальто к зиме
10:56
Фестиваль молодежи в Екатеринбурге завершился гала-концертом
10:47
Не прошел семейный кастинг? Почему дочь Яна Цапника откладывает замужество

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
«Она до сих пор ходит»: Музыченко рассказал о связи со школьной учительницей
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен