В результате атаки БПЛА погибла глава участковой комиссии Запорожской области

В Запорожской области в результате налета беспилотника погибла председатель участковой избирательной комиссии. Об этом сообщили в ЦИК.

Елена Викторовна Астанина, возглавлявшая участковую избирательную комиссию № 394, работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

ЦИК России выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Елены Викторовны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали шесть мирных жителей. В населенном пункте Ржевка, относящемся к Шебекинскому округу, дрон атаковал автомобиль. Мужчина с акубаротравмой обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. В Ракитянском округе и поселке Пролетарский осколочные ранения получили два человека. Основное число пострадавших пришлось на Краснояружский район.

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