Алкоголь, паника или сердечный приступ? В чем причина смерти пассажира в «Домодедово»

Следственный комитет выясняет причины загадочной смерти пассажира рейса Москва-Симферополь. Мужчина вел себя неадекватно, требовал посадить самолет, избил свою спутницу. Экипаж принял решения вернуться в аэропорт вылета. Сразу после приземления дебошир скончался.

Многочисленные ЧП с буйными пассажирами давно подтолкнули авиационные организации России пересмотреть нормы безопасности на транспорте в сторону ужесточения. В Государственной Думе готовится к принятию закон, разрешающий экипажам воздушных судов использовать спецсредства.

Алкоголь, паника или сердечный приступ? Так в чем причина? — разбирался Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в авиакомпании объяснили произошедшее на борту.