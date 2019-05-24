Филарет отказался подписать указ о верности уставу «новой церкви» Украины

С новой силой разгораются поутихшие было страсти вокруг томоса. Главный идеолог автокефалии Филарет Денисенко отказался его выполнять. Сказал, что если бы раньше знал о его содержании, то никогда с такими условиями не согласился…

В Киеве в эти минуты идет заседание синода, его собрал глава раскольнической церкви Епифаний. Чудодейственной силы томоса хватило на четыре месяца. На Украине снова разгорается игра церковных престолов.

Как священники делят власть? — разбирался Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филарет обиделся на Епифания и Порошенко, так как они не дали ему церковь в управление.