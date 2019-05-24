«Не дали!» — Филарет обвинил Епифания и Порошенко в обмане

, 12:30 Эфирная новость 67

Почетный патриарх раскольнической украинской церкви теперь обижается на соратников, что они не дали ему ею руководить и готов выложить все карты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Украинские раскольники, похоже, окончательно разругались и сегодня намерены выяснить, кто же главнее в неканонической церкви. Через несколько часов в Киеве начнется заседание синода, его созвал глава раскольников Епифаний.

Что именно будет обсуждаться — неизвестно. Но решение о созыве собора было принято после того, как лидер другой неканонической структуры «Киевского патриархата» Филарет Денисенко публично обвинил Епифания и Петра Порошенко в обмане. Они якобы не дали руководить ему новой церковью.

Более того, Филарет наконец признал, что томос поставил Киев в зависимость от Константинопольского патриархата. Оказалось, он даже не знал, о чем именно написано в документе, поэтому некоторые из пунктов отказывается выполнять. И признался: хотел бы отказаться от томоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синод неканонической Украинской православной церкви обсудит назревающий раскол.

Читайте также

+23° Днём +25°
Ночью +16°
64.49
0.07 71.84
-0.13
Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Последние новости

13:18
Стал известен соведущий «Самой красивой девочки» Насти Князевой
13:00
Видео: в Омске на школьников упала штукатурка во время последнего звонка
12:46
Из-за наводнений ведется эвакуация жителей некоторых регионов России и США
12:30
«Не дали!» — Филарет обвинил Епифания и Порошенко в обмане
12:21
Супермодель Кристина Бринкли снялась в купальнике в 65 лет и сразила поклонников
12:13
Тереза Мэй объявила об отставке
12:09
ЧМ по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге
11:57
Видео: Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским нельзя посмотреть в интернете
11:42
Умерла историк Наталия Басовская
11:31
Илон Маск запустил в космос первые спутники системы Starlink — видео
11:24
Видео: Звезда «Интернов» Кристина Асмус показала фото своей первой «кинодочки»
11:14
Новая должность появится в армии России
11:08
Женщина упала с трапа в Пулково
10:47
Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса в Каннах — фото
10:40
Пожар в порту Владивостока — загорелось пришвартованное судно
10:33
Видео: Троих боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Дагестане
10:20
Стеша Маликова оригинально намекнула на нового бойфренда
10:14
Каршеринг — будущее больших городов или опасная забава?
10:00
Московские власти хотят запретить кальяны — репортаж
9:45
«Классика на Дворцовой»: Главная площадь Петербурга превратится в театр

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама