Украинские раскольники, похоже, окончательно разругались и сегодня намерены выяснить, кто же главнее в неканонической церкви. Через несколько часов в Киеве начнется заседание синода, его созвал глава раскольников Епифаний.

Что именно будет обсуждаться — неизвестно. Но решение о созыве собора было принято после того, как лидер другой неканонической структуры «Киевского патриархата» Филарет Денисенко публично обвинил Епифания и Петра Порошенко в обмане. Они якобы не дали руководить ему новой церковью.

Более того, Филарет наконец признал, что томос поставил Киев в зависимость от Константинопольского патриархата. Оказалось, он даже не знал, о чем именно написано в документе, поэтому некоторые из пунктов отказывается выполнять. И признался: хотел бы отказаться от томоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синод неканонической Украинской православной церкви обсудит назревающий раскол.