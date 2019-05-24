Москва и Псковская область подписали соглашение о сотрудничестве

Москва поможет Псковской области стать одним из передовых регионов России. Накануне мэр столицы Сергей Собянин и глава региона Михаил Ведерников подписали соглашение о сотрудничестве.

Москва готова делиться опытом развития здравоохранения, транспортной инфраструктуры, экономики и даже спорта. Кроме того, бизнесмены смогут наладить более тесные контакты, а это дополнительные рабочие места для жителей региона.

Впрочем, и Псковской области есть чем удивить москвичей. В столице открылась масштабная ярмарка. Гостям показали какими достопримечательностями славится регион, а местные предприниматели представили свою продукцию. Среди которой — натуральные колбасы и сладости.

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