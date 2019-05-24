Банный день для памятников: к летнему сезону в Петербурге подготовили Медный всадник

В Петербурге банный день для памятников. Процедура для Северной столицы традиционная и всегда начинается торжественно, первый на очереди — Медный всадник. Работают всегда очень аккуратно, почти как реставраторы, что бы не смыть вместе с грязью защитный слой монумента.

О тонкостях праздника чистоты — смотрите в видеосюжете.

К традициям Санкт-Петербурга приобщился и игрок футбольного клуба «Зенит». Александр Ерохин в рамках проекта «Давай-давай!» помог собрать деньги на лечение ребенка, приняв участие в разводке Дворцового моста.