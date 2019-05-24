Новое дело Порошенко: экс-президента обвиняют в «отмывании» $300 миллионов

, 17:09 Видео 68

Против бывшего лидера Украины завели дело о легализации денег, якобы полученных при продаже киевского завода «Кузня на Рыбальском».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело по факту легализации Петром Порошенко криминальных доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Петр Порошенко якобы отмыл $300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Кроме того, утверждается что ГБР зарегистрировало заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом «Прямой». На официальном сайте Бюро сообщений о делах против экс-президента не появлялось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против Порошенко возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном распределении должностей в «Центрэнерго».

Читайте также

+23° Днём +25°
Ночью +16°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Последние новости

17:52
Первую партию автомобилей Renault Arkana раскупили за три часа — видео
17:40
«Ну неужели»: Лобода впервые опубликовала снимок младшей дочери — фото
17:32
Новый рекламный пост Сергея Шнурова в Instagram разозлил фанатов
17:20
Ученые раскрыли секрет «дедовский» секрет молодости
17:09
Новое дело Порошенко: экс-президента обвиняют в «отмывании» $300 миллионов
16:58
«Так бегают богини»: поклонники Медведевой в восторге от тренировок фигуристки
16:49
Филарет отказался подписать указ о верности уставу «новой церкви» Украины
16:36
Поклонницы Степана Меньшикова не узнали постаревшего мачо из «Дома-2»
16:29
Неужели беременна? — Поклонники Насти Каменских строят теории
16:20
Алкоголь, паника или сердечный приступ? В чем причина смерти пассажира в «Домодедово»
16:11
Задержана заместитель начальника УФНС по Ростовской области Ирина Александрова
15:50
Видео: У дочери Киркорова появился первый школьный поклонник
15:50
Полиция начала проверку БДСМ-флэшмоба в школе Владивостока
15:41
Киев не может определиться: Глава администрации Зеленского за переговоры с РФ
15:32
«Выросли мальчики»: Рудковская расплакалась на последнем звонке сыновей — фото
15:17
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов — видео
15:09
Харви Вайнштейн готов компенсировать жертвам харссмента $44 миллиона
14:57
Средиземноморская диета — лекарство для души и тела
14:46
«Вот так грудь!» Звезда «Кухни» Мария Горбань показала горячее фото из ванной
14:36
«Главный козырь Мэй»: Эксперт оценил ситуацию в Великобритании

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама