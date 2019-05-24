Новое дело Порошенко: экс-президента обвиняют в «отмывании» $300 миллионов

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело по факту легализации Петром Порошенко криминальных доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Петр Порошенко якобы отмыл $300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Кроме того, утверждается что ГБР зарегистрировало заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом «Прямой». На официальном сайте Бюро сообщений о делах против экс-президента не появлялось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против Порошенко возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном распределении должностей в «Центрэнерго».