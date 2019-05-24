«Так бегают богини»: поклонники Медведевой в восторге от тренировок фигуристки

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram видео, на котором демонстрирует свою беговую тренировку в Японии.

«Не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, хорошо?» — подписала Медведева ролик на английском языке.

Поклонники спортсменки, в свою очередь, пришли в восторг от кадров с тренировкой. По их мнению, фигуристке совершенно не стоит переживать по поводу «правильности» упражнений. Главное — не переставать заниматься.

«Что-то я, так сказать, не въехала, что не так с бегом? По-моему, все прекрасно», — прокомментировал один из пользователей.

«Так бегают богини! Лучшая мотивация здорового образа жизни. Так, где мои пыльные кроссовки, я побежал тоже», — добавил другой.

«Женя бежит в светлое будущее», — пошутил еще один юзер.

Стоит отметить, что только за шесть часов с момента публикации видео собрало почти 500 тысяч просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ответе Евгении Медведевой на предложение канадца выйти замуж.