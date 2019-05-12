Фигуристка Медведева ответила на предложение канадца выйти замуж

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обольстила поклонников очередным видео в Instagram. В своем микроблоге 19-летняя спортсменка разместила ролик, на котором посылает в камеру воздушный поцелуй, а после начинает соблазнительно пить прохладительный напиток из трубочки.

Новая публикация девушки произвела настоящий фурор в сети. За короткое время видео набрало почти 600 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев. Подписчики фигуристки были очарованы ее красотой. Поклонники с разных уголков света на всех языках выражали свое восхищение и признавались Медведевой любви.

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Не мог пройти мимо соблазнительного ролика и канадский фигурист Нам Нгуен. В комментарии к посту он задал девушке провокационный вопрос.

«Выйдешь за меня?» — спросил он.

«В следующей жизни», — иронично ответила олимпийская чемпионка.

www.instagram.com @jmedvedevaj

Фанатов Медведевой позабавила эта курьезная ситуация. Они придумали собственные причины поведения спортсменки и пошутили над канадцем.

«Правильно, а в этой жизни лучше за меня выходи».

«Или как культурно ответить: «добро пожаловать в вечную френдзону».

«Опять бортанула парня», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Медведева зажгла на льду в розовом латексе.