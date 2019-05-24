Прокуратура Франции установила личность подозреваемого во взрыве в Лионе

Прокуратура Франции заявила, что установила личность подозреваемого во взрыве в центре Лиона на улице Виктора Гюго, который произошел в 17.30 по местному времени в пятницу, 24 мая.

По данным телеканала BFM, в указанное время камера видеонаблюдения запечатлела подозрительного мужчину на велосипеде, у которого лицо было скрыто за капюшоном и темными очками.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спецслужбы и саперы. По последним данным, ранения получили не менее десяти человек, среди которых восьмилетняя девочка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Лиона выпустила заявление о начале расследования по статье «Попытка преднамеренного убийства».