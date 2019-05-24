Министерство обороны РФ опровергло информацию о появлении новой штатной должности в Вооруженных Силах России. Об этом 5-tv.ru сообщили в ведомстве.

В пятницу, 24 мая, в ряде СМИ появилось сообщение о том, что Минобороны якобы вводит новую должность главного сержанта. По информации журналистов, человек, занимающий данный пост, иногда должен временно выполнять обязанности офицера. А именно — обеспечивать дисциплину.

«Никаких новых штатных должностей главных сержантов в Вооруженных Силах России вводиться не будет. В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов», — говорится в сообщении.

Эти сержанты отбираются из лучших и являются лидерами в коллективах младших командиров воинских частей, отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудников российской военной полиции наградили у подножия Голанских высот.