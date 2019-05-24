Новая должность появится в армии России

Новая должность главного сержанта появится в Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
Генерал-полковник уже провел встречу с назначенными главными сержантами округа, где разъяснил им особый статус и привилегии, положенные по должности.
Отмечается, что идея ввести такую должность в войсках появилась еще в 2011 году — тогда ее озвучил заместитель министра обороны Николай Панков. Впрочем, в то время он говорил, что появление главных сержантов в армии — «перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего».
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