Сотрудников российской военной полиции наградили у подножия Голанских высот

У подножия Голанских высот в Сирии прошло торжественное награждение лучших сотрудников российской военной полиции, которые отвечают за мир и спокойствие на этой спорной территории.

С тех пор, как с Голан были выбиты боевикии, высоты считаются демилитаризованной зоной. Сегодня в регион с инспекцией прибыл начальник российской военной полиции.

О ходе визита – Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успешном отражении российскими ВКС атаки террористов на авиабазу Хмеймим. Были уничтожены установка РСЗО и два беспилотника.