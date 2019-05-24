Опубликовано фото подозреваемого во взрыве в Лионе

Агентство Reuters опубликовало стоп-кадр из видео с камер-наблюдения, на котором подозреваемый во взрыве в Лионе толкает велосипед. Французская полиция сейчас ищет этого мужчину.

Журналисты агентства не смогли установить: был ли сделан этот стоп-кадр после или до взрыва. Источник в полиции заявил, что подозреваемый оставил бомбу возле пекарни. В 17:30 по местному времени прогремел взрыв.

Видео: взрывное устройство в Лионе возможно было начинено гвоздями

По последним данным, во время теракта никто не погиб, 13 человек получили ранения. Жизни пострадавших ничто не угрожает. Граждан РФ среди них нет.