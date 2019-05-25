«Лиза Алерт» проводит акцию в День пропавших детей

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В московском парке искусств «Музеон» 25 мая появились 84 фигуры пропавших в прошлом году и не найденных до сих пор детей.

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Фото, видео: Пятый канал

25 мая во всем мире вспоминают детей, которые ушли и не вернулись. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приурочил к этому дню акцию в столичном парке искусств «Музеон». Сегодня там появились 84 фигуры детей, пропавших в 2018-м. Тех, которых не нашли.

Фигуры безымянные, но за каждой из них детская судьба и трагедия родных. Специальный прожектор будет освещать их каждую ночь — на стене позади появятся огромные тени, напоминающие посетителям парка о масштабе проблемы.

«Ускользающие тени этих детей — это все, что осталось их родным. Но у них осталась еще и надежда на то, что когда-то их дети вернутся домой. Поэтому наш луч — это одновременно и луч надежды, луч спасения, луч света, куда, как мы все верим, они когда-нибудь выйдут из тени», — рассказали 5-tv.ru в организации.

«Лиза Алерт» — поисково-спасательный отряд, созданный в 2010 году. Добровольцы помогали в поисках четырехлетней Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево. Ее нашли через десять дней, но спасти не успели. В честь маленькой девочки и названа организация.

Сегодня отделения отряда располагаются в 47 регионах России. Накопленный опыт позволяет волонтерам действовать со все большей эффективностью. В этом деле больше всего важна скорость — по статистике, в трех случаях из четырех найти ребенка живым можно только в первые три часа, если он похищен с целью насилия.

«За последние несколько лет число заявок в „Лиза Алерт“ на поиски детей увеличилось — в 2017 году нам поступило 1930 заявок на поиск детей, в 2018-м — уже 2366, а в 2019-м за первые четыре месяца — уже 1211. Это связано с тем, что о нас больше узнают и чаще обращаются за помощью в „Лиза Алерт“».

В течение всего Дня пропавших детей на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться ролик «Лиза Алерт», посвященный детям, которых сейчас ищут.

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