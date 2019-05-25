Родителей героини БДСМ-шоу в приморской школе оштрафуют

Родители выпускницы, ставшей героиней скандального БДСМ-видео в школе Владивостока, будут оштрафованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Приморскому краю.

11-классница участвовала в неоднозначной акции в форме сотрудника полиции. Вместе с ней во флешмобе участвовали десятки сверстников в разных костюмах для взрослых. Выпускники танцевали, выкрикивали лозунги и распылили огнетушитель.

По факту «незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов» в полиции начали проверку. После скандальной публикации в сети директор школы написала заявление об увольнении.